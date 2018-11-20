21:00 | Футбол — Сборная России

Дзюба - капитан. Намек от Твиттера сборной России

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Сборная России в своем официальном Твиттере опубликовала фотографию из раздевалки на стадионе "Френдс Арена", расположенном в Стокгольме. На ней запечатлена игровая футболка нападающего Артема Дзюбы и капитанская повязка, лежащая возле нее. 

Отметим, что Дзюба присоединился к сборной России в воскресенье. До этого он тренировался в Москве по лечебно-реабилитационной программе.

Сборная России занимает 1-е место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 4 баллами располагается на второй строчке.

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