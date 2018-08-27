Дзюба будет новым капитаном сборной России?

В сборную России на сентябрьские матчи против Турции (в Лиге наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехией (контрольная игра, 10 сентября, Ростов-на-Дону) оказались не вызваны (полный список - здесь) капитан и два вице-капитана национальной команды на чемпионате мира-2018 и двух последних лет – Игорь Акинфеев, Федор Смолов и Александр Самедов. Таким образом, тренерскому штабу Станислава Черчесова придется выбрать нового капитана и его заместителя/заместителей.

По мнению "СЭ", довольно велика вероятность, что им станет Артем Дзюба, один из ментальных лидеров, самых старших и опытных футболистов в этом составе национальной команды. 22 августа форварду исполнилось 30 лет.