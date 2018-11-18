Дмитрий Полоз: "Россия не будет играть на ничью с Швецией"

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз поделился ожиданиями о предстоящем матче Лиги наций против Швеции (20 ноября). 27-летний форвард признался, что его не беспокоит давление со стороны болельщиков на гостевой игре.

– Швецию обязательно нужно выигрывать, – приводит слова Полоза Youtube-канал РФС. – Играть на ничейный результат наша команда точно не будет. Все сборные знают свое турнирное положение. Посмотрим, как будет складываться матч. Швеция демонстрирует хорошую командную игру. Ожидается аншлаг на стадионе? Давление не будет сказываться. У нас достаточно опытных футболистов, ажиотаж вокруг встречи только приветствуется. Всегда должен быть праздник на стадионе.

Швеция– Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).