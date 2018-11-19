Денис Колодин: "Сборная России не проиграет шведам"

Бывший защитник сборной России Денис Колодин рассказал, чего он ожидает от матча Лиги наций Швеция - Россия. Он считает, что россияне не проиграют.

- Сборная России будет играть спокойно и от обороны. Шведы попробуют с первых минут пойти вперед, мы будем действовать на контратаках. Я думаю, что сборная России точно не проиграет, - цитирует футболиста ТАСС. - После ухода из сборной Златана Ибрагимовича шведы стали лучше действовать командно, что показал чемпионат мира в России. Но в футболе зачастую именно классные исполнители и личности решают судьбу важных матчей. В нынешней сборной Швеции такого лидера нет.

Матч Швеция – Россия состоится 20 октября и начнется в 22.45 по московскому времени.

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