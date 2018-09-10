Черышев ответил на вопрос о допинговом расследовании

Нападающий сборной России Денис Черышев заявил, что не употреблял допинг. Ранее сообщалось, что антидопинговое агентство Испании изучает допинг-пробы 27-летнего россиянина.

- Что можете сказать об истории с допинговым расследованием?

- Мне нечего сказать об этом. Думаю, это лучше оставить в руках докторов, которые все сделали правильно. Вопрос скорее к ним. С моей стороны все точно было честно, и я думаю, что никаких проблем не будет.

- В сборной партнеры как-то обсуждали это?

- Кто-то отреагировал, но большой важности этому не придавали.

- А есть ли какая-то поддержка от клуба?

- Да, все поддерживают.

- Стадион встречал вас сегодня не хуже чем Дзюбу. Как ощущается звездный статус?

- Я не думаю, что я звезда. Но конечно, приятно, когда болельщики тебя любят. У нас впереди будут и трудные моменты, так что надо иметь смирение, быть спокойным и продолжать работать.

- А какие ощущения сегодня, когда казалось, что все залетает?

- Надеемся, что так будет часто. В нас поверили болельщики и мы сами в себя поверили. Все сейчас на позитиве, и постараемся продолжить так же.

- Показалось, на что на чемпионате мира вы чаще решались на удары, а сегодня предпочитали отдавать партнерам. С чем это связано?

- Не думаю, что во мне что-то изменилось. Ситуация была игровая. Если б я увидел момент для удара, то пробил бы. Но передо мной защитник был, я ж не могу бить в него. Это игровой момент, если буду видеть возможность - буду бить. (Юрий Плохотниченко)

Все о сборной России - здесь