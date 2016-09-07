Черчесов высказал претензии отдельным игрокам сборной России в перерыве матча с Ганой

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов жестко высказался в адрес некоторых игроков по итогам товарищеского матча против команды Ганы (1:0). По словам Симоняна, наставник поступил правильно, ведь престиж сборной страны нужно восстанавливать.
– Результатом все довольны, и я в том числе, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Что касается игры, первая половина мне понравилась, понравилась отдача игроков. Хотя в раздевалке Станислав Саламович "выдал" кое-кому персонально, кем он был недоволен. Но он абсолютно прав, требует от всех полнейшей отдачи, акцентирует внимание на отдельных моментах. Потому что это не товарищеская, а контрольная игра, как говорится. Я команду поблагодарил, надо потихоньку восстанавливать престиж национальной сборной.
Platinum1991
А кому нужны эти ПРЕТЕНЗИИ??? Результат на табло, а результативной игры НЕТ! А на Нет и суда НЕТ! А что есть! Есть твёрдая ТРОЙКА на которую наиграла сборная, и то благодаря голу Смолова и паса Акинфеева. А дальше пошла игра ни шатко, ни валко. Тут никакие ПРЕТЕНЗИИ уже НЕ ПОМОГУТ - только ТРЕНИРОВКИ и распасовка в открытые зоны, куда игроки должны своевременно и синхронно перемещаться. Если бы не Акинфеев, то была бы НИЧЬЯ, в лучшем случае! Какие тренировки - такая и вымученная игра! Прямо пропорциональная зависимость и в футболе её никто НЕ ОТМЕНЯЛ! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ! Сыграли на твёрдую ТРОЙКУ! Не было взаимодействия и взаимопонимания! Часто ошибались при передачах! Замены не усилили игру! Есть над чем работать Черчесову и игрокам! Надо больше тренироваться и меньше тусоваться – и тогда ВСЁ получится! Усиление отрабатывается на ТРЕНИРОВКАХ и с НЕБА оно не падает!!! Однозначно! Надо много трудиться, чтобы на футбольном поле было легко! Тяжело в учении - ЛЕГКО в игре! Футбол игра техничная и многогранная и всем аспектам футбольной игры надо уделять должное внимание! Даже дисциплина и та на поле хромает у игроков! Это НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ! Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! ТРЕНИРОВКАХ!!! А нашим командам есть над чем работать!!! Два раза по полтора часа это слишком МАЛО! Отработка ударов чего стоит и их НАДО отрабатывать и уметь обращаться с мячом на ТЫ! Тут надо соизмерять силу и точность удара, а не лупить, с ДУРУ, по местным воробьям! Расчёт и хладнокровие тоже отрабатывается на тренировке! Всего и не перечислишь... Для тренера Черчесова это большое поле для творчества и СОЗИДАНИЯ футбола высшего качества, а НАГРАДА за футбольные ТРУДЫ не заставит себя ДОЛГО ждать и сторицей вернётся победами на футбольном поле. Вперёд Россия! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
11:38
честный человечишко
Дубль национальной сборной будем создавать? Для отправки в него провинившихся...
10:59