Черчесов высказал претензии отдельным игрокам сборной России в перерыве матча с Ганой

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов жестко высказался в адрес некоторых игроков по итогам товарищеского матча против команды Ганы (1:0). По словам Симоняна, наставник поступил правильно, ведь престиж сборной страны нужно восстанавливать.

– Результатом все довольны, и я в том числе, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Что касается игры, первая половина мне понравилась, понравилась отдача игроков. Хотя в раздевалке Станислав Саламович "выдал" кое-кому персонально, кем он был недоволен. Но он абсолютно прав, требует от всех полнейшей отдачи, акцентирует внимание на отдельных моментах. Потому что это не товарищеская, а контрольная игра, как говорится. Я команду поблагодарил, надо потихоньку восстанавливать престиж национальной сборной.