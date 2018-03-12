Черчесов - о травмах Нойштедтера, Лунева и Кузяева: "Никто нам не запрещает по ходу дела что-то менять"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил включение в состав команды на товарищеские матчи против Бразилии (23 марта, Москва, 19.00 мск) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург, 18.50 мск) защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера, а также вратаря и полузащитника "Зенита" Андрея Лунева и Далера Кузяева. Игрок обороны турецкой команды получил повреждение в игре против "Малатьяспора" (2:0). Голкипер питерского клуба повредил голеностоп перед игрой 22-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0), хавбек - во время встречи.

- С Нойштедтером мы уже общались, переписывались, - сказал главный тренер сборной. - Доктора его посмотрели - все нормально, он дома. Другим ребятам тоже сделали МРТ. Со всеми на связи. Травмы ведь разные бывают. У них не переломы. До первой игры еще 11 дней, до второй - две недели. Много раз так было, что игрок приезжает на сбор, когда что-то еще побаливает, а через два дня он уже готов. Головин в прошлый раз так приехал - но когда стало ясно, что не может, мы его отправили назад. Никто нам не запрещает по ходу дела что-то менять. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Селихов, Нойштедтер и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией