19:56 18 января | Футбол — Сборная России

Борис Поздняков: "Джикия сейчас сильнейший защитник в России. Конечно, это потеря для сборной"

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Бывший защитник сборной СССР Борис Поздняков убежден: если предварительный диагноз травмы Георгия Джикии подтвердится, то это станет большой потерей для национальной команды перед чемпионатом мира-2018.

24-летний игрок обороны "Спартака" получил повреждение в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1) и покинул поле на носилках. По предварительным данным, у него повреждены крестообразные связки.

 
Четверг. Дубай. Травма Георгия ДЖИКИИ в матче &quot;Спартак&quot; - &quot;Шанхай Шанган&quot;.Крик, колено, скорая. Травма Джикии. Подробности

– Конечно, это станет потерей, если травма Джикии подтвердится, – сказал Поздняков. – Думаю, что Джикия сейчас вообще сильнейший центральный защитник не только в "Спартаке", но и в стране.

– Стоит ли просить вернуться в сборную братьев Березуцких?

– Что значит звать? На свадьбу из звать что ли? (смеется). Давайте дождемся возобновления чемпионата и поймем, кто и в какой форме. Мы ведь не знаем, в каком состоянии будут Березуцкие. К тому же мы не знаем, что думает Черчесов – нужны ли они при формировании команды, которая на 90 процентов уже обновилась. Я не с упреком к Березуцким, а к тому, что вольются они в новый коллектив или нет. Так что этот вопрос рано задавать. Может быть, у нас еще кто сломает и придется звать Игнашевича (смеется). (Андрей СИЗЯКИН)

Спартак М - Шанхай Шанган

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Don

Slim Taller, так ты вообще пародия на человека, так что-то среднее между насекомым и млекопитающим)

21:29 18 января

post12

надо выписать пару африканцев в защиту

21:24 18 января

devoted

Как можно вообще кого-то выделять среди отечественных цз...

21:20 18 января

Slim Taller

Если посмотреть,сколько Спартак пропустил,то не понятно,кто же тогда худший.В атакующих действиях он хорош.В борьбе за мяч неуступчив.Но как защитник это пародия на Серхио Рамоса.

20:28 18 января

Mao11

У нас в России нет защитников вообще!!!

20:09 18 января