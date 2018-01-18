Борис Поздняков: "Джикия сейчас сильнейший защитник в России. Конечно, это потеря для сборной"

Бывший защитник сборной СССР Борис Поздняков убежден: если предварительный диагноз травмы Георгия Джикии подтвердится, то это станет большой потерей для национальной команды перед чемпионатом мира-2018.

24-летний игрок обороны "Спартака" получил повреждение в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1) и покинул поле на носилках. По предварительным данным, у него повреждены крестообразные связки.

– Конечно, это станет потерей, если травма Джикии подтвердится, – сказал Поздняков. – Думаю, что Джикия сейчас вообще сильнейший центральный защитник не только в "Спартаке", но и в стране.

– Стоит ли просить вернуться в сборную братьев Березуцких?

– Что значит звать? На свадьбу из звать что ли? (смеется). Давайте дождемся возобновления чемпионата и поймем, кто и в какой форме. Мы ведь не знаем, в каком состоянии будут Березуцкие. К тому же мы не знаем, что думает Черчесов – нужны ли они при формировании команды, которая на 90 процентов уже обновилась. Я не с упреком к Березуцким, а к тому, что вольются они в новый коллектив или нет. Так что этот вопрос рано задавать. Может быть, у нас еще кто сломает и придется звать Игнашевича (смеется). (Андрей СИЗЯКИН)