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12:59 | Футбол — Сборная России

Борис Игнатьев: "Пока не вижу Дзюбу в составе сборной на домашнем чемпионате мира"

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает логичным отсутствие нападающего "Зенита" Артемы Дзюбы в составе национальной команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября). Также специалист высказал мнение, что вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева стоит оставить первым номером сборной, несмотря на хорошую игру голкипера "Зенита" Андрея Лунева.

 
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ (справа) и Александр КОКОРИН.Черчесов вызвал в сборную России Кокорина, Дзюбу - нет

– Логично, что Черчесов вызвал Кокорин, но не вызвал Дзюбы, – сказал Игнатьев. – Пока не вижу его в составе сборной на домашний чемпионат мира. Он находился далеко не в лучшем физическом и психологическом состоянии. Нет той легкости в движениях, что была в прошлом сезоне.

– Лунев в этом сезоне показывает великолепную игру. Он сможет вытеснить из состава Акинфеева?

– Не вижу смысла менять вратаря. Игорь психологически уверенней всех остальных наших голкиперов. Только если он сам решит закончить карьеру в сборной. Лучше не метаться и оставить первого номера прежним. (Павел ГУРЕВИЧ)

 

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Цитата из статьи, что наверху): "– Логично, что Черчесов вызвал Кокорин, но не вызвал Дзюбы" - велик могучим русский языка)

13:21