Борис Игнатьев: "Пока не вижу Дзюбу в составе сборной на домашнем чемпионате мира"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает логичным отсутствие нападающего "Зенита" Артемы Дзюбы в составе национальной команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября). Также специалист высказал мнение, что вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева стоит оставить первым номером сборной, несмотря на хорошую игру голкипера "Зенита" Андрея Лунева.

– Логично, что Черчесов вызвал Кокорин, но не вызвал Дзюбы, – сказал Игнатьев. – Пока не вижу его в составе сборной на домашний чемпионат мира. Он находился далеко не в лучшем физическом и психологическом состоянии. Нет той легкости в движениях, что была в прошлом сезоне.

– Лунев в этом сезоне показывает великолепную игру. Он сможет вытеснить из состава Акинфеева?

– Не вижу смысла менять вратаря. Игорь психологически уверенней всех остальных наших голкиперов. Только если он сам решит закончить карьеру в сборной. Лучше не метаться и оставить первого номера прежним. (Павел ГУРЕВИЧ)