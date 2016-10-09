13:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Борис Игнатьев: "Кокорин стал играть лучше, но нельзя сказать что он второй Смолов"

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин еще получит шанс проявить себя в национальной команде. По словам специалиста, главный тренер россиян Станислав Черчесов таким образом воспитывает форварда.

- Поняли, почему вместо травмированного Смолова Черчесов вызвал Полоза, а не Кокорина?

- Кокорин стал играть лучше. Но сказать, что он второй Смолов - нельзя. Думаю, продолжается и воспитательный процесс. Черчесов будет гнуть свою линию. Я знаю его характер. Ему очень важно создать здоровый коллектив. Не группу больших мастеров, а именно команду.

- То есть у Кокорина нет шансов?

- Шансы есть всегда. Но его не будут вызывать, пока он не начнет себя проявлять на самом-самом высоком уровне. Что касается Полоза, то он хорошо себя проявляет в этом сезоне. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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