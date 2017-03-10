Борис Игнатьев: "Капитаном сборной России должен стать Акинфеев"

Бывший главный тренер сборной СССР Борис Игнатьев разочарован тем, что защитник ЦСКА Василий Березуцкий принял решение о приостановке выступлений за сборную России. По словам специалиста, сейчас нет футболистов, которые могли бы заменить 34-летнего капитана национальной команды.

- Кто должен стать капитаном нашей национальной команды в отсутствие Василия Березуцкого? - вопрос Игнатьеву.

- Это не самое главное, поскольку является тренерским вопросом. Нового капитана назначит наставник или команда его выберет. Я узнал эту новость с большим сожалением, поскольку уход Березуцкого - большая потеря для нашей сборной. Команда лишилась серьезного игрока. Но если говорить о том, кто сегодня достоин носить повязку, назвал бы Игоря Акинфеева. Если он ее получит - это будет всем понятно. Он тот человек, который необходим на капитанском мостике.

- Кто может заменить Василия в обороне в национальной команде?

- Сложно сказать. Нам будет тяжело это сделать. Обычно такие вещи не особо сказываются, потому что сборная не может зависеть от одного человека. Уходили и Месси, и Марадона. Но сейчас наша команда обеднела в силу кадровой недостачи. Пока я не вижу футболиста, на которого можно показать пальцем и сказать: вот он заменит Василия и через пару матчей станет вторым Березуцким. Думаю, что мы будем сожалеть о решении защитника, потом привыкнем. Я не вижу ничего страшного в решении Березуцкого. Но все равно грустновато. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)