Авраам Грант: "Давайте дадим России Черчесова время"

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант после поражения в контрольном матче от России (0:1) отметил равный характер встречи. Специалист высоко оценил потенциал команды Станислава Черчесова, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

- Это была хорошая товарищеская игра, обе команды действовали достойно, - сказал Грант. - Россия доминировала в первом тайме, мы – во втором. Мы могли во втором тайме забить, но не воспользовались своими шансами. Удовлетворены тем, как смогли сыграть без наших лидеров.

- Какие изменения произошли в игре сборной России по сравнению с чемпионатом Европы?

- Нет сомнений, что у России есть большой потенциал. Она и до чемпионата Европы выглядела неплохо. Таланты в ней есть. Осталось почти два года до домашнего чемпионата мира-2018. Давайте дадим сборной России и ее тренеру, у которого это был лишь второй матч, время.

- Насколько вы собираетесь задержаться в Гане, и нравится ли вам африканский футбол?

- Для меня это огромный опыт и вызов. Естественно, есть много проблем, но будем решать их по мере необходимости.

- Правда ли, что игроки сборной Ганы добирались до Москвы пятью самолетами, и сказалось ли это на игре? Будут ли с вашей стороны приняты какие-то ответные меры, чтобы подобные вещи не повторялись?

- Это не было связано с матчем против России. Игра была организована в последний момент, поэтому в самолетах не было достаточно мест. Не думаю, что это повлияло на игру. Игроки показали себя хорошо. В любом случае трудно играть в субботу и во вторник, имея между матчами столь сложный перелет. Первоначально планировалось, что будем играть с Руандой в пятницу, и тяжело было перестроиться.