Антон Миранчук: "Гол в первом же матче за сборную, что может быть лучше!"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук считает успешным свой дебют в национальной команде в контрольном матче с "Динамо" (3:0). По его мнению, бело-голубые – сильный соперник, против которого приятно играть.

– В первом же матче забил гол, что может быть лучше, – сказал Миранчук, – Считаю, что в первом тайме смотрелись, инициатива была на нашей стороне.

– Показалось, что ваша связка с братом и Тарасовым переиграла центр поля "Динамо".

– Хорошо, что замечают это, значит, так и есть. Мы играем друг с другом в "Локо", наверное, поэтому так получилось.

– Сборная Анголы была бы сильнее "Динамо"?

– "Динамо" – хорошая команда, приятно играть с такой командой. В таких играх повышаются навыки и квалификацию. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия – "Динамо"