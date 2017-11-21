Андрей Талалаев: "Давайте оставим разговоры о том, что аргентинцы пешком ходили в матче с Россией"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев высказал мнение, что в товарищеском матче Россия – Аргентина (0:1) у подопечных Станислава Черчесова не получилась игра через фланги. Специалист подчеркнул, что в обороне россияне смотрелись солидно.

– В минувших матчах мы пробовали различные варианты ведения игры, и недавно мы увидели два абсолютно разных подхода, – сказал в эфире программы "Футбол России" Талалаев. – С аргентинцами сборная России старалась играть через фланги и, нужно прямо сказать, это у нашей команды не получилось. Хотя в обороне все выглядело достаточно смотрибельно, и против таких мастеров мы совершили не так много ошибок. А разговоры о том, что аргентинцы ходили по полю и не играли в полную силу – давайте оставим. Мы все любим и переживаем за нашу сборную, и футболистов стоит поблагодарить за то, что они достойно выглядели на таком фоне.