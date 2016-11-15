23:03 | ФУТБОЛ — Сборная России

Андрей Семенов: "Сборная России движется в правильном направлении"

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Защитник сборной России Андрей Семенов после победы над сборной Румынии (1:0) в контрольном матче в Грозном подчеркнул, что команда Станислава Черчесова могла забить и больше. По словам Семенова, национальная команда движется в правильном направлении, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Думаю, болельщикам игра понравилась, как и нам, – подчеркнул Семенов. – Все игроки выложились на сто процентов, и мы могли забить больше. Правда, у нас не получилось, но все равно мы победили. Сборная движется в правильном направлении.

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