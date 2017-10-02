Андрей Лунев: "Задача вратарей сборной России доказывать, что Акинфеев не лучший в команде"

Вратарь сборной России Андрей Лунев выразил мнение, что люди, которые играют в футбол без амбиций, не задержатся в нем надолго. По словам голкипера, каждый страж ворот должен доказывать, что Игорь Акинфеев не является лучшим голкипером команды, как его называл главный тренер Станислав Черчесов.
Ранее специалист неоднократно заявлял, что 31-летний россиянин является бессменным первым вратарем сборной.
– Задача других вратарей тренироваться и доказывать обратное словам Черчесова. Я думаю, что люди, которые без амбиций тренируются и играют в футбол, это ненадолго, – приводит ТАСС слова Лунева. – Помню игру с Кореей на чемпионате мире 2014 года, смотрел. Бывает такое, великие вратари тоже ошибаются. Настроения после матча с "Анжи" (2:2) нет. Но, думаю, со вторника это настроение пропадет.
shpasic
настроения нет, а со вторника и оно пропадёт)
19:29
Tribunal Z
marksan А что это гуано из себя возомнило?====== ТЫ ПО РУССКИ ПИШИ, САЙТ РОССИЙСКИЙ. Лунев всё правильно сказал, неприкасаемых быть не должно. Это по словам Черчесова получается как ты не тренируйся, как ты не играй всё равно стоять будет Акинфеев( прикол, даже если он будет по несколько банок получать за игру). Такого быть не должно. У игроков должен быть стимул к росту и игре. В противном случае зачем тогда в сборную ехать, пусть Черчесов одного Акинфея и вызывает и дублёра в случае травмы любого из любого клуба. Да и положа руку на сердце, Лунев сейчас стоит лучше Акинфеева, думаю если Лунев будет стабилен то эра Акинфея закончилась
19:19
Thomas_Boy_
Ты вчера все доказал уже.
19:16
kaduly
Лунёв красава!!!доказывай
19:15
marksan
А что это гуано из себя возомнило?
19:12
berserk004
Акинфеев Луневу спать спокойно не дает))). Не переживай! Сыграет на ЧМ и ЧЕ и будешь потом хвалиться, что стал первым номером.
19:04