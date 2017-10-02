Андрей Лунев: "Задача вратарей сборной России доказывать, что Акинфеев не лучший в команде"

Вратарь сборной России Андрей Лунев выразил мнение, что люди, которые играют в футбол без амбиций, не задержатся в нем надолго. По словам голкипера, каждый страж ворот должен доказывать, что Игорь Акинфеев не является лучшим голкипером команды, как его называл главный тренер Станислав Черчесов.

Ранее специалист неоднократно заявлял, что 31-летний россиянин является бессменным первым вратарем сборной.

– Задача других вратарей тренироваться и доказывать обратное словам Черчесова. Я думаю, что люди, которые без амбиций тренируются и играют в футбол, это ненадолго, – приводит ТАСС слова Лунева. – Помню игру с Кореей на чемпионате мире 2014 года, смотрел. Бывает такое, великие вратари тоже ошибаются. Настроения после матча с "Анжи" (2:2) нет. Но, думаю, со вторника это настроение пропадет.