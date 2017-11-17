Анатолий Бышовец: "Не думаю, что Родриго умышленно фолил на Луневе"

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью "СЭ" отметил, что голкипер Андрей Лунев в столкновении с Родриго в матче с Испанией (3:3) сыграл очень смело. По его словам, умышленных действий со стороны форварда не было.

– Кто виноват в стыке Родриго и Лунева?

– Не думаю, что Родриго фолил умышленно. Лунев сыграл очень смело. Криминала со стороны форварда я не вижу.

Напомним, Лунев в столкновении получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу. Вратарь пропустит от 1 до 2 недель. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Анатолия Бышовца