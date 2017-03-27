Алексей Миранчук: "Сборная России - своего рода банда"

Полузащитник Алексей Миранчук выразил мнение, что сборной России под силу обыграть в товарищеском матче Бельгию за счет командной игры. По его мнению, явного лидера в сборной нет, и она сильна коллективом.

- Рассчитывают ли на меня как на лидера? У нас команда, каждый лидер, мы должны быть каждый друг за друга, не должно быть такого, чтобы играли на одного, - цитирует ТАСС Миранчука. - У нас нет топовых футболистов, как Месси, у нас все хорошие, качественные игроки, и мы должны добиваться результата именно командой. Можно, сказать своего рода банда, единомышленники.

Да, может быть, ты не настолько талантлив или мастеровит, но именно за счет команды можешь это предотвратить и сделать результат. Нет таких команд, которые невозможно обыграть, все идет от головы. Бельгийцы, конечно, по составу топ-команда. Здорово, что существуют такие игроки, но отталкиваться будем от своей игры.

Матч Россия - Бельгия состоится в Сочи 28 марта.