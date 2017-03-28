Александр Бухаров: "Сборная России на правильном пути"

Нападающий сборной России Александр Бухаров после контрольного матча со командой Бельгии​ (3:3) отметил, что пока не все получается. По словам форварда, все требования тренерского штаба будут усвоены. Бухаров отметился голом и голевой передачей во втором тайме.

- Болельщики нас неистово поддерживали, несмотря на то что команда у нас в стадии становления, - цитирует "Р-Спорт" Бухарова. - Мы пытаемся найти свою игру, допускаем обидные ошибки в обороне, но все равно сборная на правильном пути. Мы все бьемся за честь страны. Мы хотели порадовать своих болельщиков, шли вперед, чтобы отыграться, забить, отдать все силы на поле. Это самое главное. Остальное со временем придет. Пока у нас не до конца получается. Все видели это в матче с Кот-д'Ивуаром. Но все равно те требования, что тренеры хотят донести до игроков, будут усвоены.

Различия по сравнению с матчем с Кот-д'Ивуаром были в отношении к делу. Все бились, несмотря на счет. Хотели порадовать болельщиков своей игрой, все хотели победить.