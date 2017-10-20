Александр Алаев: "России предлагали сыграть со сборной Страны Басков"

Генеральный директор РФС Александр Алаев в интервью "СЭ" отметил, что были десятки предложений о товарищеских матчах со сборной России. По его словам, переговоры велись не только с федерациями, но и с уполномоченными агентами.

– Представители других федераций в переговорах ведут себя добросовестно или задирают условия, понимая, что России очень нужны спарринги?

– На футбольном рынке существуют так называемые матч-агенты, которые занимаются в том числе организацией товарищеских игр. Когда приняли Косово и Гибралтар, и мы остались без календаря, нам посыпались десятки предложений! Я вам не буду даже перечислять, кого пытались "продать". Вплоть до сборной Страны Басков. В половине случаев мы даже не отвечали на такие запросы. И переговоры вели только с федерациями, а также с уполномоченными агентами. И вот серьезные люди вели себя добросовестно. Никто из соперников не стал использовать ситуацию для того, чтобы получить сверхприбыль. Мы играли и играем по рыночным условиям. Товарищеские матчи РФС не убыточны. Благодарны всем, кто участвовал в организации встреч. Благодарны и болельщикам, которые заполняют стадионы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Александра Алаева