Ахмед Айдамиров: "Грозный с радостью примет матч Россия – Румыния"

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров отметил, что Грозный с радостью примет контрольный матч Россия – Румыния, если городу будет доверено проведение встречи. Ранее глава РФС Виталий Мутко сообщил, что рассматривается возможность проведения этой встречи на юге страны, в частности в Грозном или Махачкале.

– Для нас будет почетно принять сборную России в Грозном, – сказал Айдамиров. – Проблем с приемом гостей никаких не будет, с радостью примем всех. Можно не сомневаться, если РФС доверит нам матч национальной команды, болельщики заполнят весь стадион. (Сергей АСТАХОВ)