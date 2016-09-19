13:39 | ФУТБОЛ — Сборная России

Ахмед Айдамиров: "Грозный с радостью примет матч Россия – Румыния"

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Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров отметил, что Грозный с радостью примет контрольный матч Россия – Румыния, если городу будет доверено проведение встречи. Ранее глава РФС Виталий Мутко сообщил, что рассматривается возможность проведения этой встречи на юге страны, в частности в Грозном или Махачкале.

– Для нас будет почетно принять сборную России в Грозном, – сказал Айдамиров. – Проблем с приемом гостей никаких не будет, с радостью примем всех. Можно не сомневаться, если РФС доверит нам матч национальной команды, болельщики заполнят весь стадион. (Сергей АСТАХОВ)

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