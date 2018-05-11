Виталий Мутко: "Суперкубок России будет проводиться на аренах чемпионата мира-2018"

Исполняющий обязанности вице-премьера по вопросам спорта, туризма и делам молодежи Виталий Мутко отметил, что матчи за Суперкубок России будут проводиться на стадионах, построенных к чемпионату мира-2018.



В пятницу было объявлено, что матч за Суперкубок 2018 года между "Локомотивом" и "Тосно" пройдет 27 июля на стадионе "Нижний Новгород".

- Мы будем проводить матчи за Суперкубок на новых аренах, построенных к чемпионату мира. Будем чередовать города и делать футбольный праздник, - приводит ТАСС слова Мутко. - Это будет продвижение футбола и премьер-лиги в регионы.

Мы поддержали Нижний Новгород по многим причинам. Одна из них - это хорошая коммуникация. Из Москвы можно спокойно доехать на "Сапсане". Кроме того, мы видели, как руководство "Тосно" организовывало чартеры для своих болельщиков.

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