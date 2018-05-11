Сергей Прядкин: "До 26 мая должны утвердить билетную программу на Суперкубок"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин после заседания собрания членов правления лиги рассказал, что клубам - участникам Суперкубка будет выделена билетная квота в равных долях. В матче за Суперкубок России 27 июля в Нижнем Новгороде сыграют "Локомотив" и "Тосно".

- Мы приняли решение провести матч за Суперкубок 27 июля в Нижнем Новгороде. Это решение согласуем с РФС, поскольку он является соорганизатором, и немного попозже объявим время. Мы уже разговаривали на эту тему с Виталием Мутко и это поддерживается. В Нижний Новгород очень удобная доставка фанатов, хорошее железнодорожное сообщение и с Москвой, и с Санкт-Петербургом, что важно, ведь играть будут "Локомотив" и "Тосно". У нас есть обращение губернатора Нижегородской области, в котором говорится, что они хотели бы принять Суперкубок. Поэтому мы и приняли такое решение.

- Какие еще были варианты, помимо Нижнего Новгорода?

- Провести матч за границей и на "Динамо". Но, к сожалению, нет гарантий, что "Динамо" успеет ввести стадион в эксплуатацию в сроки. А там вся арена готова к чемпионату мира.

- Расскажите о билетной программе на Суперкубок?

- Пройдут стыковые матчи и Исполком РФС, на общем собрании утвердим все итоги. До начала Конференции РФС, запланированной на 26 мая, должны определиться с ней. В соответствии с билетной программой участникам будет выделена квота в равных долях, независимо от того, кто будет значиться хозяином, а кто гостем. Часть билетов пустим в свободную продажу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)