Виктор Гончаренко: "Когда меня качали, думал, что не надо тратить эмоции на подбрасывание меня вверх"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что команда оставила много эмоций на поле в матче за Суперкубок России с "Локомотивом". Армейцы одержали победу благодаря голу в дополнительное время.

– Эмоций нет. Все оставили на поле, после игры – в раздевалке. Когда идет дополнительное время, это эмоционально очень выхолащивает. Приятно, но не более того. Мы понимаем, что потратили очень много сил, – заявил в интервью пресс-службе ЦСКА Гончаренко. – А у нас скоро игра с "Крыльями Советов". Мы должны хорошо восстановиться и подготовиться к игре. А мы еще потеряли Дзагоева.

Отсутствие Дзагоева сказалось – всегда снижается острота у ворот соперника. Даже по статистике видно, что с его уходом количество атак снижается, уменьшается число доставок мяча в штрафную соперника. Потеря Алана для нас была проблемой всегда, даже когда в обойме было больше футболистов. Плюс еще уход Витинью. Но когда строишь новую команду, какие-то потери неизбежны.

На длинной дистанции на первый план выходит качество игроков. Но желания, старательности, понимания того, что в каждом эпизоде надо отрабатывать на сто процентов, этой команде не занимать. Исходим из того, что у нас есть. Пытаемся сделать так, чтобы все проявили свои лучшие качества.

О чем думал, когда игроки меня качали? О том, что не надо тратить эмоции на подбрасывание меня вверх, потому что нам предстоит скоро следующая игра. И боялся кого-то зацепить, ведь я хоть и маленький, но достаточно тяжелый.