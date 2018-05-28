Сергей Прядкин: "Тосно" сыграет за Суперкубок, даже если заявится во второй дивизион, а не в ФНЛ"

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции, подводящей итоги сезона-2017/18, рассказал о ситуации с Суперкубком. "Тосно", победивший в Кубке России, имеет серьезные проблемы с финансированием.

– Я разговаривал сегодня с руководителями РФС. Очевидно, если "Тосно" не пройдет лицензирование в ФНЛ, то, скорее всего, будет играть в ПФЛ, – отметил Прядкин. – Но на участии в матче за Суперкубок это повлиять не должно. В любом случае все прояснится к 30 мая. (Филипп ПАПЕНКОВ)