Виталий Мутко: "Рассчитываю, что на "Фиште" будет играть местный клуб, в том числе и в еврокубках"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает на то, что в Сочи появится футбольный клуб, который будет проводить матчи еврокубков на стадионе "Фишт".

Сегодня "Фишт", реконструированный после зимних Олимпийских игр 2014 года в футбольный стадион, официально откроется матчем сборных России и Бельгии. Данная арена примет матчи Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира. На данный момент лучший футбольный клуб города - "Сочи" - выступает во втором дивизионе чемпионата России в зоне "Юг".

- Сегодня большой и знаменательный день. Мы открываем современный стадион. В добрый путь, "Фишт", - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Очень рассчитываю, что стадион станет популярным, рассчитываю, что здесь будет играть местный клуб, в том числе и в еврокубках. Сделаем все, чтобы стадион был доведен до ума к Кубку конфедераций и чемпионату мира.