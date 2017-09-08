Валерий Карпин: "Не удивлен тем, что происходит с "Араратом"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "СЭ" признался, что не удивлен ситуацией с клубом ПФЛ "Араратом". Наставник московской команды Александр Григорян в интервью "СЭ" заявил, что клуб прекратит существование после игры с "Рязанью", однако экс-президент клуба Валерий Оганесян подчеркнул, что команда продолжит существование.

– Удивлены тем, что происходит с "Араратом"?

– Естественно, нет.

– Это связано с тем, что вы знаете, кто такой г-н Оганесян?

– Да. (Сергей ЕГОРОВ)

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"Арарат": то ли есть, то ли снова нет