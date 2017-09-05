Александр Григорян: "Нам объявили, что "Арарат" закрывается"

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян сообщил "СЭ", что клуб прекратит свое существование после домашнего матча с "Рязанью". Игра состоится 8 сентября.

– Правда, что "Арарат" закрывается? – вопрос Григоряну.

– Да. Нам об этом объявили…

– Матч с "Рязанью" станет последним?

– Вероятнее всего, он станет последней игрой.

– Нет денег?

– Я готов объяснить причины после игры с "Рязанью" на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием "Арарат". Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!

– Как в такой обстановке готовиться к матчу с "Рязанью"?

– Послушайте. Есть обстоятельства, а есть слово "мужчина". Мужики выйдут и сыграют, независимо от обстоятельств. Мужики из команды "Арарат". А дальше я уже скажу все на пресс-конференции. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, клуб начал свое существование только в этом сезоне. За команду выступают такие известные футболисты, как Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Марат Измайлов, Игорь Лебеденко. После семи туров команда занимает первое место в зоне "Центр", набрав 17 очков.

Алексей Ребко: "Футболистам пока не объявляли о расформировании "Арарата", мы готовимся к игре" // Роман Павлюченко: "Арарат" закрывается? Пока без комментариев