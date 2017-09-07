Сергей Давыдов: "Успокойтесь, это не последний матч "Арарата"

Нападающий "Арарата" Сергей Давыдов призвал общественность не беспокоится за будущее клуба. Ранее главный тренер команды Александр Григорян в интервью "СЭ" заявил, что "Арарат" прекратит существование после матча 8-го тура ПФЛ зоны "Центр" с "Рязанью", однако экс-президент клуба Валерий Оганесян подчеркнул, что команда продолжит существование.

– Успокойтесь, это не последний матч "Арарата". Все будет хорошо, – сказал Давыдов. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча "Арарат" – "Рязань"