Роман Павлюченко: "В "Арарате" все нормально, все наладилось"

Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко после матча 8-го тура ПФЛ зоны "Центр" против "Рязани" (1:0) отметил, что команда старалась не обращать внимание на слухи вокруг будущего клуба. Ранее главный тренер столичной команды Александр Григорян в интервью "СЭ" заявил, что "Арарат" прекратит существование после этой игры, однако экс-президент клуба Валерий Оганесян подчеркнул, что команда продолжит существование.

– Несмотря на тряски, которые были с клубом до игры, мы пытались настроиться, – сказал Павлюченко. – Вчера клуб был, сегодня говорят, что его нет, а потом он опять есть... Сейчас все нормально, все наладилось.

Григорян ничего не сказал. Мы все профессионалы, у нас есть контракты, мы должны выходить и играть. Матч забудется, три очка останутся у нас, двигаемся дальше.

– Вы ехали сюда как на последний матч?

– Мы ехали побеждать. Не думали о том, последняя ли эта игра или нет. Все нормально.

– Вы сказали, что все наладилось. Эта информация пришла до игры?

– Вы, наверное, прессу читаете. Там все написано. Я сам узнал из прессы. Остальные разговоры на эту тему я старался не слушать. Это не мое дело, мое дело – выходить и играть.

– Но вы клуб уже искали новый?

– Нет, конечно (улыбается)! Я в "Арарате".

Трансляция матча "Арарат" – "Рязань"