"Ленинградец" обыграл "Коломну", владимирское "Торпедо" победило "Чертаново-2"

"Ленинградец" обыграл "Коломну" в матче 17-го тура Олимп-ПФЛ (2:1). Команда из Санкт-Петербурга" набрала 26 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. "Коломна" с 20 баллами располагается на 7-й строчке.
Олимп - ПФЛ
Группа "Запад"
17-й тур
"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Коломна" - 2:1 (1:1)
Голы: Ахмаев, 10 (0:1). Хлусов, 33 (1:1). Дятлов, 63 (2:1).
Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).
10 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Новая Арена".
Владимирское "Торпедо" победило "Чертаново-2" (3:1).
"Торпедо" (Владимир) - "Чертаново-2" (Москва) - 3:1 (1:0)
Голы: Тарасов, 34 (1:0). Нестеров, 48 (2:0). Нестеров, 50 (3:0). Гринюк, 62 (3:1).
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
10 ноября. Владимир. Стадион "Торпедо".
"Велес" с минимальным счетом обыграл "Муром" (1:0).
"Велес" (Москва) - "Муром" - 1:0 (1:0)
Гол: Гаджимурадов, 32.
Судья: Матвеев (Иваново).
10 ноября. Москва. Стадион "Спартаковец им. Н. П. Старостина".
"Текстильщик" с минимальным счетом победил "Долгопрудный" (1:0).
"Текстильщик" (Иваново) - "Долгопрудный" - 1:0 (1:0)
Гол: Алексеев, 5.
Судья: Вертков (Москва).
10 ноября. Иваново. Стадион "Текстильщик".