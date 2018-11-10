"Ленинградец" обыграл "Коломну", владимирское "Торпедо" победило "Чертаново-2"

"Ленинградец" обыграл "Коломну" в матче 17-го тура Олимп-ПФЛ (2:1). Команда из Санкт-Петербурга" набрала 26 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. "Коломна" с 20 баллами располагается на 7-й строчке.

Олимп - ПФЛ

Группа "Запад"

17-й тур

"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Коломна" - 2:1 (1:1)

Голы: Ахмаев, 10 (0:1). Хлусов, 33 (1:1). Дятлов, 63 (2:1).

Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).

10 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Новая Арена".

Владимирское "Торпедо" победило "Чертаново-2" (3:1).

"Торпедо" (Владимир) - "Чертаново-2" (Москва) - 3:1 (1:0)

Голы: Тарасов, 34 (1:0). Нестеров, 48 (2:0). Нестеров, 50 (3:0). Гринюк, 62 (3:1).

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

10 ноября. Владимир. Стадион "Торпедо".

"Велес" с минимальным счетом обыграл "Муром" (1:0).

"Велес" (Москва) - "Муром" - 1:0 (1:0)

Гол: Гаджимурадов, 32.

Судья: Матвеев (Иваново).

10 ноября. Москва. Стадион "Спартаковец им. Н. П. Старостина".

"Текстильщик" с минимальным счетом победил "Долгопрудный" (1:0).

"Текстильщик" (Иваново) - "Долгопрудный" - 1:0 (1:0)

Гол: Алексеев, 5.

Судья: Вертков (Москва).

10 ноября. Иваново. Стадион "Текстильщик".

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