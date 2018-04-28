"Арарат" досрочно оформил путевку в ФНЛ

"Арарат" сыграл вничью с "Соколом" в матче 21-го тура первенства России в группе "Центр". В другой встрече главный преследователь "Арарата" "Рязань" также потеряла очки и лишилась шансов догнать московский клуб.

"Арарат", созданный перед стартом сезона, досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице и, таким образом, первым в ПФЛ оформил выход в ФНЛ. Напомним, что начала турнир команда с бывшими футболистами сборной России Романом Павлюченко, Маратом Измайловым и Алексеем Ребко, а также Игорем Лебеденко. Однако зимой клуб был вынужден расстаться с высокооплачиваемыми игроками.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

21-й тур

"Сокол" (Саратов) - "Арарат" (Москва) - 1:1 (1:1)

Голы: Хурцидзе, 22 (0:1). Дудиков, 27 (1:1).

Нереализованный пенальти: Дудиков (С), 27 (вратарь).

"Металлург" (Липецк) - "Строгино" (Москва) - 1:0 (1:0)

Гол: Иванников, 44.

"Динамо" (Брянск) - "Зенит" (Пенза) - 3:0 (+:-)

"Энергомаш" (Белгород) - "Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - 3:0 (1:0)

Голы: Самсонов, 5 (1:0). Фасхутдинов, 62 (2:0). Белобаев, 74 (3:0).

"Зоркий" (Красногорск) - "Химик" (Новомосковск) - 3:2 (1:1)

Голы: Гущин, 35 (0:1). Дубчак, 45 (1:1). Дроздов, 55 (1:2). Дубчак, 72 - с пенальти (2:2). Цимбал, 90 (3:2).

"Сатурн" (Раменское) - "Калуга" - 0:0

"Торпедо" (Москва) - "Рязань" - 0:0