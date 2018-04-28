21:38 | Футбол — ПФЛ

"Арарат" досрочно оформил путевку в ФНЛ

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"Арарат" сыграл вничью с "Соколом" в матче 21-го тура первенства России в группе "Центр". В другой встрече главный преследователь "Арарата" "Рязань" также потеряла очки и лишилась шансов догнать московский клуб.

"Арарат", созданный перед стартом сезона, досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице и, таким образом, первым в ПФЛ оформил выход в ФНЛ. Напомним, что начала турнир команда с бывшими футболистами сборной России Романом Павлюченко, Маратом Измайловым и Алексеем Ребко, а также Игорем Лебеденко. Однако зимой клуб был вынужден расстаться с высокооплачиваемыми игроками.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

21-й тур 

"Сокол" (Саратов) - "Арарат" (Москва) - 1:1 (1:1)

Голы: Хурцидзе, 22 (0:1). Дудиков, 27 (1:1). 

Нереализованный пенальти: Дудиков (С), 27 (вратарь).

"Металлург" (Липецк) - "Строгино" (Москва) - 1:0 (1:0)

Гол: Иванников, 44.

"Динамо" (Брянск) - "Зенит" (Пенза) - 3:0 (+:-)

"Энергомаш" (Белгород) - "Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - 3:0 (1:0)

Голы: Самсонов, 5 (1:0). Фасхутдинов, 62 (2:0). Белобаев, 74 (3:0). 

"Зоркий" (Красногорск) - "Химик" (Новомосковск) - 3:2 (1:1)

Голы: Гущин, 35 (0:1). Дубчак, 45 (1:1). Дроздов, 55 (1:2). Дубчак, 72 - с пенальти (2:2). Цимбал, 90 (3:2). 

"Сатурн" (Раменское) - "Калуга" - 0:0 

"Торпедо" (Москва) - "Рязань" - 0:0

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/center/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Zwolle

Может попылят годик в ФНЛ и схлопнутся как и все подобные искусственные проекты.

22:34

kaop39

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

21:45

grroznyi85

А толку? Все равно же в Армению клуб перебазируют

21:44

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