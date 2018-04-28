"Арарат" досрочно оформил путевку в ФНЛ

"Арарат" сыграл вничью с "Соколом" в матче 21-го тура первенства России в группе "Центр". В другой встрече главный преследователь "Арарата" "Рязань" также потеряла очки и лишилась шансов догнать московский клуб.
"Арарат", созданный перед стартом сезона, досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице и, таким образом, первым в ПФЛ оформил выход в ФНЛ. Напомним, что начала турнир команда с бывшими футболистами сборной России Романом Павлюченко, Маратом Измайловым и Алексеем Ребко, а также Игорем Лебеденко. Однако зимой клуб был вынужден расстаться с высокооплачиваемыми игроками.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Центр"
21-й тур
"Сокол" (Саратов) - "Арарат" (Москва) - 1:1 (1:1)
Голы: Хурцидзе, 22 (0:1). Дудиков, 27 (1:1).
Нереализованный пенальти: Дудиков (С), 27 (вратарь).
"Металлург" (Липецк) - "Строгино" (Москва) - 1:0 (1:0)
Гол: Иванников, 44.
"Динамо" (Брянск) - "Зенит" (Пенза) - 3:0 (+:-)
"Энергомаш" (Белгород) - "Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - 3:0 (1:0)
Голы: Самсонов, 5 (1:0). Фасхутдинов, 62 (2:0). Белобаев, 74 (3:0).
"Зоркий" (Красногорск) - "Химик" (Новомосковск) - 3:2 (1:1)
Голы: Гущин, 35 (0:1). Дубчак, 45 (1:1). Дроздов, 55 (1:2). Дубчак, 72 - с пенальти (2:2). Цимбал, 90 (3:2).
"Сатурн" (Раменское) - "Калуга" - 0:0
"Торпедо" (Москва) - "Рязань" - 0:0
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/center/
Zwolle
Может попылят годик в ФНЛ и схлопнутся как и все подобные искусственные проекты.
22:34
kaop39
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
21:45
grroznyi85
А толку? Все равно же в Армению клуб перебазируют
21:44