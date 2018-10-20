"Зенит-2" проиграл хабаровскому "СКА", "Краснодар-2" разгромил "Балтику"

"Зенит-2" с минимальным счетом уступил хабаровскому "СКА" в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ (0:1). Единственный гол забил нападающий Лукаш Секульски.
Олимп - ФНЛ
17-й тур
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 0:1 (0:0)
Гол: Секульски, 76.
"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Гойло, Синяк (Воробьев, 87), Скроботов, Пенчиков, Бугриев, Кириллов (Тарасов, 70), Плетнев, Мусаев, Капленко (Камышев, 78), Иванов (Казаков, 83), Прудников.
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Опарин, Ненахов, Труфанов, Хомуха, Дедечко, Черевко, Кабутов, Карасев (Квеквескири, 60), Никифоров (Радченко, 71), Кабаев (Алейник, 89), Базелюк (Секульски, 57).
Предупреждения: Черевко, 61. Ненахов, 68. Плетнев, 75.
Судья: Чембулатов (Кострома).
20 октября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
"Краснодар-2" разгромил "Балтику" (4:1). Дублями отметились полузащитник Даниил Уткин и форвард Рустам Халназаров.
"Балтика" (Калининград) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 1:4 (1:3)
Голы: Уткин, 9 (0:1). Уткин, 11 (0:2). Тишкин, 15 (1:2). Халназаров, 39 (1:3). Халназаров, 76 (1:4).
"Балтика" (Калининград): Лантратов, Плиев, Магаль, Тишкин, Таказов, Крючков, Каленкович (Захаров, 78), Григорьев, Касаев, Шаваев (Погребняк, 86), Дядюн (Дмитриев, 64).
"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Таранов (Парадин, 57), Бочко, Голубев, Мартынов, Ивашин, Григорян (Сабуа, 79), Уткин, Мацукатов (Текучев, 82), Халназаров, Онугха.
Предупреждения: Тишкин, 6. Мартынов, 14. Онугха, 69.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
20 октября. Калининград. Стадион "Калининград".
"Сочи" разгромил "Сибирь" (4:1). Дублем отметился нападающий Максим Барсов.
"Сочи" - "Сибирь" (Новосибирск) - 4:1 (0:0)
Голы: Беляев, 47 (0:1). Барсов, 56 - с пенальти (1:1). Померко, 78 (2:1). Барсов, 79 (3:1). Песегов, 90+3 (4:1).
"Сочи": Заболотный, Юрганов, Миладинович, Заика (Почивалин, 69), Макеев, Лагатор (Саная, 57), Соловьев (Песегов, 74), Горбунов, Бурмистров, Померко, Барсов (Косянчук, 87).
"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Макаренко, Кушнирук, Аравин, Смирнов, Чеботару, Галыш (Рыжков, 73), Азаров, Беляев (Житнев, 73), Васильев (Гладышев, 60), Киреенко (Дудолев, 83).
Предупреждения: Соловьев, 17. Лагатор, 34. Горбунов, 56. Беляев, 56. Макаренко, 82. Аравин, 89.
Судья: Матюнин (Москва).
20 октября. Сочи. Стадион "Фишт".