Защитник "Томи" рассказал о ситуации с задержками зарплаты

Защитник "Томи" Дмитрий Тихий после субботней победы над "Сочи" (1:0) в 16-м туре Олимп-ФНЛ прокомментировал "СЭ" финансовую ситуацию в клубе. На игру футболисты вышли на шесть минут позже запланированного в майках с надписью "Томь - результат за бесплатно". Так они выразили протест в связи с задержками зарплат.

- После игры руководители клуба зашли, поздравили нас с победой, но долгого разговора не было. А сегодня нам дали выходной, поэтому не знаю, что у начальства дальше в планах, - говорит Тихий. - Будет ли беседа, пока не могу сказать. На данный момент ничего подобного не происходило.

- Планируете следующие матчи бойкотировать?

- Сейчас у всех ребят выходной после игры. Я лично ничего об этом не знаю. Команда не собиралась, дальнейшие действия не обговаривали. Очень надеялись на то, что после этой акции с майками, на нас обратят внимание и ситуация сдвинется с мертвой точки. Поэтому не хотелось бы, конечно, чтобы дальше все продолжалось в таком духе. Тем более, даем очень хороший результат. Хочется, чтобы все у нас наладилось.

- За какой срок должны футболистам?

- По-разному. Те ребята, кто в команде с прошлого года и ранее, ничего не получают четыре месяца, пришедшие летом - два месяца. И, насколько мне известно, за сезон-2017/18 людям не выплатили премиальные.

- О каких суммах идет речь?

- Цифры не скажу - они у всех разные. Не знаю у кого сколько.

- Не опасаетесь, что в случае выхода “Томи” в РПЛ клуб повторит судьбу "Анжи"?

- Этого, конечно, не хочется. Но махачкалинцы остались в премьер-лиге благодаря стечению обстоятельств, а не по спортивному принципу. На самом деле, обидно когда ты выходишь наверх честным путем и сталкиваешься с проблемами.

Вы же прекрасно знаете, как многие коллективы сегодня решают свои задачи. Более финансово стабильные имеют приличный подбор футболистов высокого уровня. А есть команды, которые просто за счет коллектива и бойцовских качеств играют, и идут на первом месте. Безусловно, не очень хорошо попасть в РПЛ с такой проблемой. Надеюсь, наши руководители этого не допустят. (Арман Мкртчян)

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