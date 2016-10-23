Юрий Калитвинцев: "Ужасный результат для "Динамо" из-за "стандарта", при котором мы облажались"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после игры 18-го тура ФНЛ против "Сокола" (1:1) остался недоволен игрой команды. Специалист подчеркнул, что в день рождения легендарного Льва Яшина динамовцы были обязаны побеждать.

– Мы сегодня вышли играть с большим желанием, – цитирует пресс-служба ФНЛ Калитвинцева. – Тем более в такой знаменательный день, когда исполняется 87 лет со дня рождения Льва Яшина, нам хотелось почтить его память и непременно победить. Были моменты в первом тайме, во втором мы владели преимуществом, оказывали давление – в итоге "додавили" и забили гол. Однако затем в стандартном положении облажались. Как я уже говорил, у нас расписана персональная опека для каждого игрока соперника в стандартных положениях. И я буду персонально спрашивать с человека, который должен был "держать" автора гола. В целом, результат ужасен. Так играть непозволительно.