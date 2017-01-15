Юрий Калитвинцев: "Матч с "Долгопрудным" - тренировка с повышенной ответственностью"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев после победы над "Долгопрудным" (2:1) в товарищеском матче заявил, что не все футболисты столичной команды выдержали нагрузки на первом тренировочном сборе, передает из Долгопрудного спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист остался доволен тем, что подопечные вернулись без лишнего веса и выполняли установленную работу. Этим матчем "Динамо" завершило тренировочный сбор в Новогорске.

– Как расцените первый втягивающий сбор, который команда прошла в Новогорске? И что с группой футболистов, которые пропускали сегодняшний матч с "Долгопрудным" из-за проблем со здоровьем?

– Травмы там небольшие возникли из-за работы на тренировках, никаких серьезных проблем нет, – сказал Калитвинцев. – Все получили одинаковую нагрузку: кто-то полностью выдержал, кто-то – немножечко нет. Я бы не назвал наш первый сбор втягивающим, скорее – подготовительный мини-этап. Радует, что все ребята приехали без лишнего веса. Это самое главное. Видно, что в отпуске все выполняли работу, которую мы расписали. Поэтому и получилось приступить к работе без раскачки.

– Довольны игрой с "Долгопрудным"? Что особенно порадовало, что, возможно, чуть-чуть расстроило?

– Я бы назвал этот матч тренировкой с повышенной ответственностью. Наша задача – раскачать сердечно-сосудистую систему, интересовал именно объем работы, и мысль на поле. Ребята только из отпуска, перенесли уже нагрузки. Я доволен увиденным на поле.