Владислав Радимов: "Поговорил с Терентьевым. Надеюсь, ошибки останутся в прошлом"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после поражения в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ против "Томи" (0:1) заявил, что решил проблему с защитником сине-бело-голубых Денисом Терентьевым. Ранее 42-летний специалист говорил, что больше не хочет видеть этого игрока в команде из-за удаления, которое привело к разгромному проигрышу от "Чертаново" (0:4) в предыдущей встрече.

- Я давно знаю Терентьева, он начинал, когда я в дубле работал, - приводит слова Радимова официальный сайт "Зенита". - Мы поговорили с ним, как старший брат с младшим. Я надеюсь, эти ошибки останутся в прошлом.

Сейчас мы пытаемся разнообразить атаку. В обороне мы действуем неплохо, но надо работать. Если ребята хотят играть выступать в Олимп-ФНЛ, они должны на равных играть с "Томью".

"Зенит-2" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков.

Все об Олимп-ФНЛ - здесь