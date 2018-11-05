Владислав Радимов: "Не хочу больше видеть Терентьева в команде"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов жестко раскритиковал защитника команды Дениса Терентьева после игры с "Чертаново" (0:4). На 67-й минуте встречи Терентьев повздорил с партнером по команде Ильей Воробьевым, оба футболиста получили по желтой карточке, а для Терентьева она оказалась второй в матче.

– Считаю удаление Терентьева заслуженным: зачем лезть на пацана и доказывать ему с помощью рук, что ты сильнее и старше? Пусть на ровесника лезет, – сказал Радимов на послематчевой пресс-конференции. – У меня самого когда-то был подобный инцидент с Риксеном, но нам обоим было уже за тридцать. Я бы посмотрел, как Терентьев полез на Дзюбу и что Артем ему сказал бы! Надо соображать, что ты делаешь. Если Терентьев не хочет играть за "Зенит-2", то можно было сказать об этом перед игрой. Лучше бы он на поле нам помогал в обороне, чем 18-летнего пацана учил как надо себя вести. Для этого есть тренер. Надеюсь, санкции со стороны лиги к Терентьеву будут серьезными. Честно говоря, я больше не хочу видеть его в команде. Думаю, Семак тоже обратит внимание на этот инцидент и в основном составе Терентьев появится не скоро, но это уже не мне решать.