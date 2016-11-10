Владимир Стржалковский: "Назвать сумму долга "Динамо" я бы воздержался, она постоянно меняется"

Председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский в комментарии для "СЭ" подвел итоги заседания Попечительского совета клуба. Он рассказал о финансировании футбольного клуба.
Как сообщили "СЭ" в пресс-службе общества "Динамо", на заседании попечительского совета присутствовало большинство его членов. Попечительский совет прошел в конструктивной и деловой обстановке, совет заслушал информацию председателя общества Стржалковского о состоянии дел в ВФСО "Динамо" и ФК "Динамо".
– Финансирование клуба будет значительно сокращено, что и подтвердил совет на вчерашнем заседании, однако переговорный процесс еще идет, – заявил Стржалковский. – И общество, и клуб будут предпринимать меры по диверсификации источников дохода, оптимизации расходов и в целом повышению эффективности деятельности обеих структур. Создана рабочая группа из представителей министерств и ведомств, входящих в "Динамо", которая займется как расследованием причин, приведших к таким плачевным результатам при таком значительном финансировании, так и решением вопроса финансирования уставной деятельности общества и ФК "Динамо".
– Что касается долговой нагрузки в настоящий момент, то она не является критической, – продолжил Стржалковский. – Главная проблема, которая сегодня волнует клуб, это будущие источники финансирования клуба. Назвать точную сумму долга на сегодняшний день я бы воздержался, так как она постоянно меняется, это связано с текущими расходами, с обслуживанием долга, курсовыми разницами и многими другими факторами. (Сергей ЕГОРОВ)
-monstr-
Спасибки вРотенберги! "Луноликий"виолончелист всех отмажет!
17:38
Очень плохой мальчик
Финансирование будет сокращено?Значит про возвращение в РФПЛ в ближайшее время можно будет забыть.
16:53
Русский
Создание нового юр. лица и приписывание его к этому Динамо, а, самое главное, закрывание глаз со стороны властей (в т.ч. футбольных) - идиотизм. Банкротство, КФК и далее - вот путь к очищению...
16:35
Русский
Главное, растёт! )))
16:33
Гаттузо зол!
Еще один голубой воришка Сашхен. Он крал и ему было стыдно, но не красть он не мог.(с) 12- стульев/////И дело тут не в полицаях и моем к ним отношении. А в принципе. Клуб не имеющий уже теперь никаких активов(игроки там теперь оооочень дешевые) имеет долгов под 300 ломтей евро. Эти долги были сделаны за три года, за три Карл! Но если бы после таких инвестиций хоть что-нибудь осталось, допустим что-то типа Зенита, с составом ликвидным, со статусом в у нас и в Европе ,с базой, грубо говоря с тем, чем можно покрыть долги. А тут черна дыра засосала 500 ломтей и все хорошо. Справедливо будет путь Алании, которая тоже хотела сменить название ,учредителей и откреститься от долгов, но ей не дали, так и здесь надо. В КФК или ПФЛ. И там уже можно сказать с нуля начать строить команду.
16:28
mikeV
Какой стеснительный! Если сравнивать с размером его золотого парашюта после года работы в норникеле - то не такой и большой, видимо.
16:18