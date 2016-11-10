Владимир Стржалковский: "Назвать сумму долга "Динамо" я бы воздержался, она постоянно меняется"

Председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский в комментарии для "СЭ" подвел итоги заседания Попечительского совета клуба. Он рассказал о финансировании футбольного клуба.

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе общества "Динамо", на заседании попечительского совета присутствовало большинство его членов. Попечительский совет прошел в конструктивной и деловой обстановке, совет заслушал информацию председателя общества Стржалковского о состоянии дел в ВФСО "Динамо" и ФК "Динамо".

– Финансирование клуба будет значительно сокращено, что и подтвердил совет на вчерашнем заседании, однако переговорный процесс еще идет, – заявил Стржалковский. – И общество, и клуб будут предпринимать меры по диверсификации источников дохода, оптимизации расходов и в целом повышению эффективности деятельности обеих структур. Создана рабочая группа из представителей министерств и ведомств, входящих в "Динамо", которая займется как расследованием причин, приведших к таким плачевным результатам при таком значительном финансировании, так и решением вопроса финансирования уставной деятельности общества и ФК "Динамо".

– Что касается долговой нагрузки в настоящий момент, то она не является критической, – продолжил Стржалковский. – Главная проблема, которая сегодня волнует клуб, это будущие источники финансирования клуба. Назвать точную сумму долга на сегодняшний день я бы воздержался, так как она постоянно меняется, это связано с текущими расходами, с обслуживанием долга, курсовыми разницами и многими другими факторами. (Сергей ЕГОРОВ)