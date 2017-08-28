Валерий Петраков: "Не можем на аркане в "Томь" притащить игроков без их воли"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков рассказал о том, что клуб ведет переговоры с возможными новичками. Специалист отметил, что они должны усилить команду.

- Будет ли какое-то усиление? Стараемся, ведем переговоры, - цитирует пресс-служба ФНЛ Петракова. - Мы же не можем на аркане сюда притащить игроков без их воли, а кого попало тоже не хочется брать. Ведем диалоги, беседы с футболистами и руководством клуба. То руководство соглашается, а игрок не соглашается, то семейные обстоятельства, то еще какие-то дела. Не думайте, что это так просто и легко.

Все возможное делается, но, к сожалению, то кому-то оклад не подходит, а кому-то далеко ехать, кто-то не хочет менять команду премьер-лиги, а хочет сидеть в глубоком запасе. Различные варианты, это зависит от человека и его инициативы. Мы же не может его заставить, чтобы он приезжал и помогал команде.