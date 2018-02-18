В полуфиналах Кубка ФНЛ сыграют "Рига" - "Луч-Энергия" и "Урал" - "Шинник"

Определились все полуфиналисты Кубка ФНЛ. В группе C первое место удержал "Шинник", который сегодня сыграл вничью с "Ротором-Волгоград" и не позволил ему выйти в лидеры таблицы.

В группе D все три победы одержал "Урал", который и встретится с ярославцами в полуфинале турнира.

В другом полуфинале "Рига" встретится с "Лучом-Энергией".

Занявшие вторые места "Крылья Советов", "Тамбов", "Ротор-Волгоград" и "Спартак-2" разыграют турнир за 5-8 места.

В матчах "Факел" - "Чертаново" и "Локомотив-Казанка" - "Тюмень" определятся участники игр за 9-е и 11-е место.

Наконец "Чайка", "Мордовия", "Краснодар-2" и "Арарат" распределят между собой места с 13-го по 16-е.

Помимо команд ФНЛ, в турнире принимают участие принимают участие клубы ПФЛ, а также один иностранный (латвийская "Рига") и один представитель РФПЛ ("Урал").

Кубок ФНЛ

Групповой турнир

Группа C

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 0:3 (0:3)

Голы: Тугарев, 17 (0:1). Поярков, 24 (0:2). Рыбчинский, 45+1 (0:3).

"Шинник" (Ярославль) - "Ротор-Волгоград" (Волгоград) - 2:2 (2:1)

Голы: Земсков, 18 (1:0). Коротаев, 28 (1:1). Безлихотнов, 45 - с пенальти (2:1). Аппаев, 58 (2:2).

Группа D

"Спартак-2" (Москва) - "Тюмень" - 3:0 (1:0)

Голы: Полубояринов, 29 (1:0). Сакала, 46 (2:0). Нимели, 50 (3:0).

"Урал" (Екатеринбург) - "Арарат" (Москва) - 1:0 (1:0)

Гол: Песирович, 19.