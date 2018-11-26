"Урал", "Пюник" Талалаева, "Рига" и "Левадия" примут участие в Кубке ФНЛ

Сегодня состоялась жеребьевка Кубка ФНЛ-2019, который пройдет с 8 по 21 февраля в кипрском городе Пафос, информирует пресс-служба первого дивизиона.

Как и в прошлом году, в ежегодном турнире примут участие иностранные команды. Наряду с бронзовым призером Кубка ФНЛ-2018 "Ригой", в Пафосе сыграют "Пюник" из Еревана, который возглавляет Андрей Талалаев, а также девятикратный чемпион Эстонии таллинская "Левадия". Напомним, что "Пюник" в этом сезоне впервые в истории армянского футбола прошел два раунда Лиги Европы.

Также в Кубке ФНЛ-2019 примет участие трехкратный и действующий обладатель трофея "Урал" – сейчас команда занимает шестое место в премьер-лиге.

Полностью же состав групп на первом этапе турнира выглядит следующим образом:

Группа А: "Луч" (Владивосток), "Мордовия" (Саранск), "Ротор" (Волгоград), "Пюник" (Ереван).

Группа B: "Чертаново" (Москва), "Шинник" (Ярославль), "Тюмень", "Урал" (Екатеринбург).

Группа С: "Краснодар-2" (Краснодар), "Химки", "Тамбов", "Рига".

Группа D: "Авангард" (Курск), "Спартак-2" (Москва), "Факел" (Воронеж), "Левадия" (Таллин).