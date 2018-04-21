"Тюмень" на выезде обыграла "Сибирь" (2:0) в матче 34-го тура первенства ФНЛ. Победу гостям принесли точные удары Максима Лаука и Никиты Теленкова.

Благодаря этому результату тюменцы превали серию из трех матчей без побед. Новосибирцы, в свою очередь, потеряли очки во второй встрече подряд.

"Тюмень" поднялась с 18-го на 14-е место в турнирной таблице (36 очков). "Сибирь" продолжает занимать шестую строчку (52 очка).

Первенство ФНЛ

34-й тур

"Сибирь" - "Тюмень" - 0:2 (0:1)

Голы: Лаук, 38 (0:1). Теленков, 83 (0:2).

"Сибирь": Цыган, Ларенц, Полюткин, Макаренко, Цховребов, Аравин, Дудолев (Гладышев, 34. Галыш, 73), Чеботару, Житнев, Дегтярев, Беляев.

"Тюмень": Бучнев, Кузнецов, Гузь, Маслов, Ненахов, Лаук (Степанец, 72), Саламатов (Богатырев, 67), Чудин, Рябокобыленко (Теленков, 75), Чуканов, Ставпец (Шумилин, 87).

Предупреждения: Ставпец, 60. Бучнев, 69.

Судья: Чебан (Москва).

21 апреля. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".

Турнирная таблица первенства ФНЛ //

Календарь и результаты первенства ФНЛ