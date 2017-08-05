"Тюмень" и "Кубань" сыграли вничью, "Олимпиец" уступил "Шиннику"

"Кубань" в меньшинстве сыграла вничью с "Тюменью" в матче 6-го тура первенства ФНЛ. В другой встрече "Олимпиец" на своем поле потерпел поражение с минимальным счетом от "Шинника".

Чемпионат России

ФНЛ

6-й тур

"Тюмень" (Тюмень) - "Кубань" (Краснодар) - 1:1 (0:0)

Голы: Маляров, 59 - с пенальти (0:1). Гузь, 63 (1:1).

"Тюмень": И.Обухов, Маслов, Гузь, Шакуро, Мурачев (Кучиев, 85), Павленко (Лешонок, 66), Шляпкин (Макоев, 71), Чудин, Богатырев, Рябокобыленко (Пустозеров, 53), Чуканов.

"Кубань": Дюпин, Бугаев (Пономарев, 86), Смирнов, Марков, Лобкарев, Гай, Маляров, Алейник (Нурисов, 82), Якуба (Каусаров, 90), Коновалов, В.Обухов (Завезен, 85).

Предупреждения: Гай, 23. Рябокобыленко, 42. И.Обухов, 58. Якуба, 78.

Удаление: Гай, 37.

Судья: Борисов (Самара).

Тюмень. Стадион "Геолог".

"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Шинник" (Ярославль) - 0:1 (0:1)

Гол: Земсков, 26 (0:1).

"Олимпиец": Анисимов, Хайруллов, Морозов, Маляров (Гогберашвили, 46), Абрамов, Хрипков, Ламбарский, Фомин (Манзон, 61), Горбунов, Беляков (Карпухин, 61), Сорочкин (Каретник, 76).

"Шинник": Яшин, Чистяков, Евсеев, Ятченко, Шайморданов (Крамаренко, 77), Земсков, Нарылков, Самойлов (Безлихотнов, 69), Дроздов (Камилов, 74), Щадин, Низамутдинов (Булия, 64).

Предупреждение: Абрамов, 81.

Судья: Панин (Дмитров).

Дзержинск. Стадион "Химик".