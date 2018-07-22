Стадион "Нижний Новгород" пока не планируют переименовать

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил, что стадион "Нижний Новгород" пока не будет переименован, но в будущем все же может сменить название. 45-тысячная арена приняла 6 матчей чемпионата мира-2018. После завершения турнира на стадионе будет играть клуб ФНЛ "Нижний Новгород".

- Переименование стадиона мы пока не планируем. У нас и клуб называется "Нижний Новгород", и стадион Нижний Новгород, и играем мы в городе Нижний Новгород. Мы считаем, что вектор названия выбран правильно, - цитирует ТАСС Сватковского. - В дальнейшем, если будет интерес от крупных корпораций, которые планируют совместно со стадионом позиционировать свой бренд, мы готовы к таким переговорам.