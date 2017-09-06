"Сибирь" обыграла "Химки"

Матч 12-го тура ФНЛ "Химки" – "Сибирь" завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в игре забил полузащитник Максим Плопа.

Первенство России

ФНЛ

12-й тур

"Химки" - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:1 (0:1)

Гол: Плопа, 13 (0:1).

"Химки": Байчора, Заика, Малания, Шумских, Лапин, Тюнин, Батов (Беликов, 67), Кокоев (Мостовой, 46), Талалай, Дворников (Петрусев, 58), Кузьмичев.

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Магаль (Азаров, 67), Мищенко, Плопа, Аравин, Цховребов, Рухаиа (Гладышев, 62), Андреев (Парфинович, 60), Дегтярев, Житнев (Галыш, 68).

Предупреждения: Мищенко, 25. Талалай, 29. Аравин, 64. Гладышев, 80. Дегтярев, 82. Цховребов, 84. Мостовой, 84. Плопа, 85. Аравин, 88.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

6 сентября. Химки. Стадион "Новые Химки". 500 зрителей.