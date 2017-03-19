Сергей Песьяков: "Когда побежал вперед в конце матча, сказал динамовцам: "Ребята – это похороны"

Голкипер "Спартака-2" Сергей Песьяков после ничьей с "Динамо" (1:1) в домашнем матче 27-го тура первенства ФНЛ отметил, что впервые его команда забила, когда он пошел к воротам соперника, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Красно-белые сравняли счет в компенсированное время второго тайма.

– Одним из самых ярких моментов матча стал ваш поход вперед в конце игры, когда "Спартак-2" сравнял счет. Получается, что вы помогли команде?

– Отчасти. Когда я бежал, сказал знакомым динамовским игрокам: "Ребята – это похороны".

– Пойти вперед было вашей инициативой или тренер попросил?

– Я до этого две минуты не мог докричаться до скамейки. Спрашивал, пойти ли мне вперед. Не смог докричаться до Дмитрия Ивановича – они что-то решали по поводу замены, а потом Дасаев дал мне отмашку.

– То есть хотелось идти вперед, помочь ребятам?

– Да, уже была восемьдесят девятая минута.

– Были в карьере подобные случаи, когда вы шли к воротам соперника и ваша команда забивала?

– Когда "Шахтер" играл с "Севильей" вратарь вообще забил. А вот со мной такое случилось впервые.

– В карьере часто приходилось идти вперед?

– Бывало.

– Вы видели сам момент забитого мяча? Показалось, что уже развернулись и побежали обратно.

– Нет, я заранее побежал на ближнюю штангу. Момент видел – успел оглянуться. Мыслей бежать назад у меня не было

– А потом вы побежали к динамовской трибуне. Специально показали им неприятный жест?

– Нет. Почему? Без комментариев.

– Когда идете к воротам, какая задача стоит перед вами?

– Забить. Иначе, зачем туда идти?