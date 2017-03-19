Сергей Песьяков: "Когда побежал вперед в конце матча, сказал динамовцам: "Ребята – это похороны"

Голкипер "Спартака-2" Сергей Песьяков после ничьей с "Динамо" (1:1) в домашнем матче 27-го тура первенства ФНЛ отметил, что впервые его команда забила, когда он пошел к воротам соперника, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Красно-белые сравняли счет в компенсированное время второго тайма.
– Одним из самых ярких моментов матча стал ваш поход вперед в конце игры, когда "Спартак-2" сравнял счет. Получается, что вы помогли команде?
– Отчасти. Когда я бежал, сказал знакомым динамовским игрокам: "Ребята – это похороны".
– Пойти вперед было вашей инициативой или тренер попросил?
– Я до этого две минуты не мог докричаться до скамейки. Спрашивал, пойти ли мне вперед. Не смог докричаться до Дмитрия Ивановича – они что-то решали по поводу замены, а потом Дасаев дал мне отмашку.
– То есть хотелось идти вперед, помочь ребятам?
– Да, уже была восемьдесят девятая минута.
– Были в карьере подобные случаи, когда вы шли к воротам соперника и ваша команда забивала?
– Когда "Шахтер" играл с "Севильей" вратарь вообще забил. А вот со мной такое случилось впервые.
– В карьере часто приходилось идти вперед?
– Бывало.
– Вы видели сам момент забитого мяча? Показалось, что уже развернулись и побежали обратно.
– Нет, я заранее побежал на ближнюю штангу. Момент видел – успел оглянуться. Мыслей бежать назад у меня не было
– А потом вы побежали к динамовской трибуне. Специально показали им неприятный жест?
– Нет. Почему? Без комментариев.
– Когда идете к воротам, какая задача стоит перед вами?
– Забить. Иначе, зачем туда идти?