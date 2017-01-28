15:00 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Селекционер "Динамо": "Летом клуб намерен выкупить контракт Панченко"

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Главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин подчеркнул, что бело-голубые не собираются расставаться с нападающим Кириллом Панченко и по окончании сезона планируют воспользоваться опцией выкупа игрока у ЦСКА.

 
Кирилл ПАНЧЕНКО.В феврале Панченко может перейти из "Динамо" в "Локо"

Панченко перешел в состав динамовцев на правах аренды перед началом сезона. Ранее агент и отец игрока Виктор Панченко сообщил, что армейцы сделали предложение о возвращении форварда уже зимой, однако вернуть его можно только с согласия бело-голубых и самого игрока.

Позже появилась информация, что "Динамо" может выкупить права на футболиста в зимнее трансферное окно и в феврале продать в "Локомотив".

- Он сейчас в команде, и мы рассчитываем на него, - приводит ТАСС слова Голубина. - Более того, мы собираемся выкупить его контракт, когда нам позволит ситуация. Подобной опцией мы собираемся воспользоваться летом.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mark Krass

Паня добрый игрок, но не топ. Для днища в самый раз в фнл.

15:51

Vedi

Вообще то это прерогатива спортивного директора , гл тренера или генерального - отвечать на такие вопросы и подчёркивать . Вы ищите , ищите , а потом показывайте , если будет что .

15:29

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