Селекционер "Динамо": "Летом клуб намерен выкупить контракт Панченко"

Главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин подчеркнул, что бело-голубые не собираются расставаться с нападающим Кириллом Панченко и по окончании сезона планируют воспользоваться опцией выкупа игрока у ЦСКА.

Панченко перешел в состав динамовцев на правах аренды перед началом сезона. Ранее агент и отец игрока Виктор Панченко сообщил, что армейцы сделали предложение о возвращении форварда уже зимой, однако вернуть его можно только с согласия бело-голубых и самого игрока.

Позже появилась информация, что "Динамо" может выкупить права на футболиста в зимнее трансферное окно и в феврале продать в "Локомотив".

- Он сейчас в команде, и мы рассчитываем на него, - приводит ТАСС слова Голубина. - Более того, мы собираемся выкупить его контракт, когда нам позволит ситуация. Подобной опцией мы собираемся воспользоваться летом.