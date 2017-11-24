"Рига" примет участие в Кубке ФНЛ

"Рига" включена в состав участников Кубка ФНЛ в 2018 году, сообщается пресс-служба ФНЛ. Турнир пройдет в седьмой раз с 10 по 23 февраля 2018 года в Пафосе.

Бронзовый призер чемпионата Латвии станет первой иностранной командой, принимающей участие в турнире.

Ранее в число участников Кубка ФНЛ вошли следующие команды: "Факел" (Воронеж), "Крылья Советов" (Самара), "Тамбов", "Шинник" (Ярославль), "Волгарь" (Астрахань), "Луч-Энергия" (Владивосток), "Ротор-Волгоград", "Тюмень", "Урал" (Екатеринбург), "Спартак-2", "Чертаново", "Казанка", "Арарат" (все – Москва), "Мордовия" (Саранск), "Краснодар-2".