РФС обязал "Динамо" погасить долги перед Денисовым, Погребняком и Дьяковым

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела претензии Игоря Денисова, Виталия Дьякова и Павла Погребняка к "Динамо", сообщает официальный сайт организации. Комиссия удовлетворила требования игроков частично.
Денисову бело-голубые должны зарплату за август и сентябрь 2016 года, а также проценты за задержку выплат, Дьякову - зарплату за сентябрь, проценты за задержку и расходы на представителей, Погребняку - бонусы за сентябрь и октябрь, проценты за задержку и расходы на представителей.
Кроме того, на "Динамо" наложен запрет на регистрацию новичков. Он будет снят после того, как клуб расплатится по долгам.
Динамо Москва
Падон, не Овнозол, а Гавнозол...
23:48 10 декабря
Динамо Москва
Молодес Овнозол, и в певой лиге быззешь злом. Натуальный питеаст (из гоода Пите). Аспостони свою желчь и на семью и втоую лигу. А кошка - засанка!!! Букву "_" вывала.
23:46 10 декабря
rusfed 2.0
Государственный ВТБ оплатит ))
23:44 10 декабря
Гаттузо зол!
...а мясковское днонамо- это мусорная яма! А мясковский шпартачег- это мусорный бочок!////Правильно парни доите мусорный прожект, пока его не обанкротят и не закроют.
23:41 10 декабря
Динамо Москва
Паастите, кошка вывала буквы с клавиатуы. Поебняк, чеши в ямку чеез щит, Буатино.
23:35 10 декабря
ЗЮК
+-=0,0=это твой рабочий инструмент.
23:16 10 декабря
+-=0
вперёд Спартак! кто болеет за спартак -тот прид..рок и ду..ак !!!
23:04 10 декабря
вперёд Спартак!
Что за мусорная яма - это общество ...)))))))))))))))))))))))
22:48 10 декабря
shpasic
интересно, за что Погребняку бонусы?))
22:27 10 декабря