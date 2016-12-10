22:13 10 декабря | ФУТБОЛ — ФНЛ

РФС обязал "Динамо" погасить долги перед Денисовым, Погребняком и Дьяковым

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Палата по разрешению споров РФС рассмотрела претензии Игоря Денисова, Виталия Дьякова и Павла Погребняка к "Динамо", сообщает официальный сайт организации. Комиссия удовлетворила требования игроков частично.

Денисову бело-голубые должны зарплату за август и сентябрь 2016 года, а также проценты за задержку выплат, Дьякову - зарплату за сентябрь, проценты за задержку и расходы на представителей, Погребняку - бонусы за сентябрь и октябрь, проценты за задержку и расходы на представителей.

Кроме того, на "Динамо" наложен запрет на регистрацию новичков. Он будет снят после того, как клуб расплатится по долгам.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85579.html

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Динамо Москва

Падон, не Овнозол, а Гавнозол...

23:48 10 декабря

Динамо Москва

Молодес Овнозол, и в певой лиге быззешь злом. Натуальный питеаст (из гоода Пите). Аспостони свою желчь и на семью и втоую лигу. А кошка - засанка!!! Букву "_" вывала.

23:46 10 декабря

rusfed 2.0

Государственный ВТБ оплатит ))

23:44 10 декабря

Гаттузо зол!

...а мясковское днонамо- это мусорная яма! А мясковский шпартачег- это мусорный бочок!////Правильно парни доите мусорный прожект, пока его не обанкротят и не закроют.

23:41 10 декабря

Динамо Москва

Паастите, кошка вывала буквы с клавиатуы. Поебняк, чеши в ямку чеез щит, Буатино.

23:35 10 декабря

ЗЮК

+-=0,0=это твой рабочий инструмент.

23:16 10 декабря

+-=0

вперёд Спартак! кто болеет за спартак -тот прид..рок и ду..ак !!!

23:04 10 декабря

вперёд Спартак!

Что за мусорная яма - это общество ...)))))))))))))))))))))))

22:48 10 декабря

shpasic

интересно, за что Погребняку бонусы?))

22:27 10 декабря

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