РФС обязал "Динамо" погасить долги перед Денисовым, Погребняком и Дьяковым

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела претензии Игоря Денисова, Виталия Дьякова и Павла Погребняка к "Динамо", сообщает официальный сайт организации. Комиссия удовлетворила требования игроков частично.

Денисову бело-голубые должны зарплату за август и сентябрь 2016 года, а также проценты за задержку выплат, Дьякову - зарплату за сентябрь, проценты за задержку и расходы на представителей, Погребняку - бонусы за сентябрь и октябрь, проценты за задержку и расходы на представителей.

Кроме того, на "Динамо" наложен запрет на регистрацию новичков. Он будет снят после того, как клуб расплатится по долгам.